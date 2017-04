Sterke Lindeman vijfde in Brabantse Pijl

Bert-Jan Lindeman (foto: LottoNL-Jumbo)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen is vanmiddag vijfde geworden in de Brabantse Pijl. De renner van LottoNL-Jumbo verzette veel werk in de kopgroep van negen man en probeerde dik twintig kilometer voor de finish nog alleen weg te komen, maar dat mislukte.

De sprint werd na 197 kilometer gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli van Bahrein-Merida. De Tsjech Petr Vakoc, de winnaar van vorig jaar, moest nu genoegen nemen met de tweede plaats. De Belg Tiesj Benoot van Lotto Soudal werd derde.



De koplopers bleven in de finale nog net het peloton voor.



Veertig kilometer voor de finish sloot Lindeman, samen met onder meer Diller, Devenyns en Colbrelli aan bij de kopgroep. Die kopgroep brak op een klimmetje en er bleven negen mannen over voor de finale.

Door: Karin Mulder Correctie melden