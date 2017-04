Maatschappij voor Beter OV: NS is zelf schuldig aan materiaaltekort

LELYSTAD - De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben het materiaaltekort zelf veroorzaakt. Dat zegt Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV.

Vooral in de spits en in het weekend zijn de treinen op het traject tussen Groningen en Zwolle overvol. De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper trok afgelopen maandag aan de bel. NS gaf toen aan niets te kunnen doen omdat er te weinig treinstellen beschikbaar zijn.Spithorst zegt dat door oude stoptreinen te slopen en treinstellen uit de intercity's te halen, en in te zetten op de hogesnelheidslijn, er nu een te kort is aan treinen. "Er was nog een serie oude, maar goede stoptreinen. Die hadden met een extra onderhoudsbeurt nog best een tijd mee gekund. Maar inmiddels is het grootste deel gesloopt en staat een aantal treinen stil en gaat naar de sloop. Terwijl de nieuw bestelde stoptreinen er nog niet zijn", zegt Spithorst.Het grootste probleem is volgens Spithorst het weghalen van intercitytreinstellen uit de normale treindienst. NS laat de treinstellen opknappen en zet ze daarna in op de hogesnelheidslijn, als vervanger van de mislukte Fyra-trein tussen Amsterdam en Breda. Volgens Spithorst heeft de rest van Nederland daar nu last van.Het probleem zou met het behoud van de oude stoptreinen en de intercity's nog niet zijn opgelost, want het aantal reizigers met de trein stijgt ook.Het tekort aan materieel is niet nieuw. Maar de problemen zijn erger geworden na het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december. "Het materiaaltekort speelt ook in de Randstad. Volgens NS is het daar nog drukker in de treinen dan in het Noorden. Ik denk dat NS daar een aantal treinen die ook te kort zijn iets langer heeft gemaakt en dat gaat ten koste van de treinen naar Groningen en Leeuwarden", aldus Spithorst.Gisteren kwam de NS met een oplossing voor de drukte in het weekend door het inzetten van extra treinen. De Nederlandse Spoorwegen beloven zo snel mogelijk ook met langere treinen te komen op het traject Zwolle-Groningen. Wanneer dit is, is nog niet bekend.NS laat 118 nieuwe stoptreinen bouwen in Spanje. Het Zwitserse Stadler bouwt zestig stoptreinen. Een aantal van die nieuwe stoptreinen is al klaar en een beperkt deel daarvan is al in dienst bij NS.