Auto op de kop naast A32

(foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een auto is woensdag aan het einde van de middag op de kop naast de weg beland op de A32 bij knooppunt Lankhorst.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de berm gehaald. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Ook is het niet bekend of er gewonden zijn gevallen.