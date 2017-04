Bonden en Teijin Aramid eens over nieuwe cao

Bonden en Teijin Aramid zijn het eens over een nieuwe cao (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Vezelproducent Teijin Aramid is het vandaag toch eens geworden met de bonden over een nieuwe cao. Teijin, met onder meer een vestiging in Emmen, kwam vandaag met een nieuw loonaanbod.





Prima resultaat

De bonden eisten in eerste instantie 2,5 procent, maar zien 2 procent uiteindelijk als een prima resultaat. Eerder werd al een deal bereikt over een winstuitkering voor uitzendkrachten die langer dan één jaar in dienst zijn. Zij krijgen de komende twee jaar 2.000 euro.



Leden laatste woord

Volgens Janwillem Compaijen van vakbond FNV is er sprake van een goed onderhandelingsresultaat. "De leden hebben op 2 en 3 mei het laatste woord, maar wij als FNV, CNV en de Unie hebben naar ons gevoel het onderste uit de kan gehaald." Werknemers krijgen de komende twee jaar, jaarlijks 2 procent loonsverhoging. Gisteren werd er, na een onderhandelingssessie van twaalf uur, nog geen overeenstemming bereikt. Teijin wilde toen niet verder gaan dan 1,5 procent loonsverhoging.