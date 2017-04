Kinderen uit Emmen spelen mee in internationale opera

EMMEN - Kinderen van de basisscholen de Brink, de Hesselanden en het Expertise Centrum voor anderstaligen uit Emmen gaan spelen in een internationale opera.

Dit doen ze samen met kinderen uit meer dan veertig andere landen voor de opera Moon Village. Vanuit Nederland begeleiden theaterdocenten Irma Smegen uit Orvelte en Henk de Reus uit Wijster het project."Het is een zogeheten global science opera. Dat is een wereldwijde opera die we met veel mensen uit veel landen maken en het gaat over een wetenschappelijk onderwerp. Het gaat tijdens deze opera over een dorp op de maan en dat is natuurlijk een prachtig iets om een verhaal over te schrijven"", zegt De Reus.De opera wordt op 13 december live uitgezonden door de Noorse televisie en is wereldwijd via internet te bekijken. "We krijgen allemaal een scene. Er zijn landen die alleen voor de tekst zorgen of voor de liedjes. Er zijn denk ik 26 landen te zien in beeld. We hebben allemaal twee minuten om een verhaal te vertellen. Iedereen doet dat op volstrekt eigenwijze."De Brink, de Hesselanden en het Expertise Centrum voor anderstaligen zijn de enige scholen uit Nederland die meedoen. "Wij verzorgen de laatste scene. We gaan met vijftig kinderen naar Noordwijk op 13 december. Daar gaan we de opnames maken."Om kinderen enthousiast te maken voor astronomie, werken wetenschappers van het European Space Agency's Technology Center in Noordwijk mee aan de voorstelling. "Het verhaal speelt zich af in de toekomst, waarin het dorp Moon Village al bestaat. Kinderen die daar zijn geboren weten niet hoe het op aarde is. Ze zitten de hele tijd naar die enorme blauwe bal te kijken. Je kunt je voorstellen wat voor leuke voorstelling daar van gemaakt kan worden", besluit De Reus.De voortgang van de voorstelling is via de Facebookpagina van Global Science Opera te volgen.