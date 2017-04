Tractor door brand verwoest in Odoornerveen

Een tractor stond in brand in de schuur (foto: Van Oost Media) De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit (foto: Van Oost Media) Er raakte niemand gewond (foto: Van Oost Media)

ODOORNERVEEN - Een tractor in een schuur van een boerderij aan het Oranjekanaal Noordzijde in Odoornerveen is vanavond uitgebrand.

Rond zes uur vanavond brak de brand door onbekende oorzaak uit. Bewoners in het voorhuis hoorden een knal en probeerden de brand in eerste instantie zelf te blussen. Dat lukte niet. De brandweer was niet veel later met twee blusvoertuigen aanwezig en kon uitbreiding van de brand voorkomen.



Niemand raakte gewond.