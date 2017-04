MSC haalt weer twee spelers

Tjisse Kerkstra keert terug bij zondaghoofdklasser MSC (foto: Flevo Boys)

VOETBAL - MSC heeft voor het komend seizoen weer twee spelers van buitenaf gehaald. Van Flevo Boys komt Tjisse Kerkstra en Mo Ali Pour Asli maakt de overstap van Deize West. Hij is een broer van Berkum-speler Mehran Ali Pour Asli, die eerder al zijn ja-woord gaf aan de Meppeler zondaghoofdklasser.

Kerkstra

Voor de 26-jarige Tjisse Kerkstra betekent de stap naar MSC een terugkeer in Meppel. Op 19-jarige kwam hij in de zomer van 2010 over naar hoofdklasser MSC van vierdeklasser Aengwirden. De Fries heeft een bijzondere carrière door. Zijn talent werd al vroeg opgemerkt. Hij speelde in de jeugd van VV en SC Heerenveen. Als senior speelt de 1.93 meter lange Fries bij Harkema, SC Joure, ONS Sneek en MSC Meppel. Dit seizoen speelt hij voor zaterdaghoofdklasser Flevo Boys in Emmeloord. Kerkstra is een allround-speler die zowel verdedigend als aanvallend uitstekend uit de voeten kan. Als spits scoorde de 1.93 meter lange voetballer voor MSC elf keer.



Ali Pour Asli

De 30-jarige Mo Ali Pour Asli, die van Iraanse afkomst is, komt over van zondageersteklasser Dieze West. Ali Pour Asli, die eerder uitkwam voor FC Meppel, kan op meerdere posities uit de voeten.



Selectie steeds meer vorm

Met de komst van Kerkstra en Mo Ali Pour Asli krijgt de selectie van MSC steeds verder vorm. Eerder werd al bekend dat Dani Lohman (Dieze West), Stef Raben (vv Zuidwolde), Razi Kanseyo (Dieze West), Jeffrey Stenvert (HODO) en Mehran Ali Pour Asli (vv Berkum) na de zomer voor MSC voetballen. Van de huidige selectie blijven Danny Bijlsma, Lennart Nijholt, Milan van der Weide, Joël Huiskes, Kaj van Duuren, Justin Benjamins en de doelmannen Bram Tijink en Robin Kist bij MSC.