Na Blauwe As pakt Assen nog twee bruggen aan

De nieuwe vaste Enkheerdpadbrug over het Havenkanaal bij Marsdijk in Assen (afbeelding: gemeente Assen)

ASSEN - Na de aanleg van de Blauwe As met drie nieuwe verkeersbruggen, drie nieuwe fietsbruggen en twee sluizen, moet Assen na de zomer nog eens twee bruggen aanpakken: de Lonerbrug en de Enkheerdpadbrug bij Marsdijk.

Voor bijna zes ton is renovatie en vervanging nodig, om te zorgen voor een onbelemmerde vaartocht door Assen via het Kanaal en het Havenkanaal naar het Noord-Willemskanaal.



Op afstand bediend

De Lonerbrug, de verkeersbrug over het Havenkanaal, is aan onderhoud toe. Het brugdek krijgt nieuw asfalt en het bedieningswerk wordt aangepast. Vanaf 2018 wordt de Lonerbrug namelijk ook op afstand bediend voor het scheepvaartverkeer. De gemeente Assen heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie, die de bediening overneemt. De provincie bedient alle bruggen en sluizen op de vaarroute van het Noord-Willemskanaal al op afstand vanaf de sluis Peelo in Assen.



Vaste hoge brug

De kleinere Enkeerdpadbrug, een houten ophaalbrug voor voor fietsers en wandelaars vanuit de wijk Marsdijk, verdwijnt helemaal. Deze wordt vervangen door een vaste hoge stalen brug. Deze brug krijgt een doorvaarthoogte van 5.40 meter, waar de recreatievaart en vrachtschepen zonder problemen onderdoor kunnen. Het wordt een voetgangersbrug met een fietsstrook. De nieuwe Enkheerdpadbrug kost bijna vijf ton en wordt dit najaar, na het vaarseizoen, aangelegd.



Inloopavond

Over de aanpak van beide bruggen houdt de gemeente voor bewoners van de wijk Marsdijk op donderdag 20 april een inloopavond bij de Asser Roeiclub.

Door: Margriet Benak