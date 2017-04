Assen trekt extra de beurs voor Podium Zuidhaege

ASSEN - Podium Zuidhaege, het gezamenlijke podium voor allerlei Asser cultuurverenigingen en cultuuronderwijs, krijgt 60.000 euro extra van de gemeente. Dat hebben B en W gisteren besloten.

Het gaat voorlopig om een eenmalige extra verhoging van de subsidie voor dit jaar, aldus het college.Podium Zuidhaege is op 1 januari 2015 van start gegaan in het ICO-gebouw aan de Zuidhaege. De opdracht van de gemeente was om het pand uit te bouwen tot een laagdrempelig, bruisend en inspirerend Podium voor Kunst en Cultuur.Maar in het eerste jaar waren er nogal wat aanloopproblemen. Zo nam een aantal Drentse gemeenten steeds minder uren af bij het ICO voor muzieklessen, waardoor inkomsten terugliepen en ook muziekdocenten huurden steeds minder ruimte voor lesgeven.De Stichting Podium Zuidhaege, die van het cultuurpodium ook de planning en programmering regelt, verder de horeca en de verhuur doet, en ook nog de facilitaire zaken als schoonmaak en huurdersonderhoud regelt, dreigt dit jaar niet rond te komen.Voor dit jaar komen B en W daarom met een extra financiële bijdrage. Hoe het verder moet met het cultuurpodium, moet de gemeenteraad beslissen. Verhoging van de huurprijs voor gebruikersgroepen lijkt geen oplossing, omdat hierdoor mogelijk meer clubs afhaken. Daardoor zouden de problemen nog groter kunnen worden.Vorig jaar stelde de ChristenUnie al dat Podium Zuidhaege een blok aan het been dreigt te worden van de gemeente. De partij wil geen geld steken in het overeind houden van een gebouw. Fractievoorzitter Bert Wienen opperde toen dat het beter zou zijn het cultuurpodium te slopen voor woningbouw en alle culturele activiteiten naar De Nieuwe Kolk te verplaatsen.Volgens wethouder Maurice Hoogeveen onrealistisch , omdat het voormalige ICO-gebouw nog voor miljoenen in de boeken staat. De wethouder ziet meer heil in het besparen op de energielasten en het verhuren van ruimte aan een commerciële partij.