Vier Belgen met trekker onderweg naar trekkerbeurs in Assen

De vuurrode voertuigen (foto: David Verstraete)

GENT/ASSEN - Ze zijn drie dagen onderweg en komen vandaag in de loop van de middag in Assen aan. Vier Belgen op twee oude trekkers.

Ze zijn op weg naar de TT Hall in Assen waar dit Paasweekend de Agri Classic wordt gehouden. Een beurs met allerlei oude landbouwvoertuigen.



De Belgen zijn dinsdagochtend met hun vuurrode trekkers uit Gent vertrokken. "Het is niet comfortabel op de trekkers, maar als je het graag doet helpt dat wel een beetje", zegt Luc Bisschop. "We hebben twee trekkers zonder cabine en een klein vrachtwagentje met. Dus we kunnen afwisselen als we het koud krijgen. Gelukkig hebben we nog geen regen gehad."



Het gaat niet hard, de trekkers rijden met een tempo van 30 kilometer per uur. Overnachten doen ze niet in een hotel, vertelt Bisschop. "Achter een van de trekkers hangt een oud caravannetje. Daar passen we net met zijn vieren in."



De vier Belgen rijden na afloop van de beurs ook weer op hun trekkers terug naar België.