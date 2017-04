School in Nieuw-Amsterdam heeft last van hangjongeren

NIEUW-AMSTERDAM - Jongeren veroorzaken overlast op het schoolplein van obs de Bascule in Nieuw-Amsterdam.

Volgens de politie komen er steeds vaker meldingen binnen over vernielingen en bijvoorbeeld kapot gegooide flesjes. Daarnaast laten de jongeren ook rommel achter, zoals zakjes waarin wiet heeft gezeten of condooms.De politie zegt vaker te gaan controleren in de buurt van de school en bekeuringen te gaan uitdelen. De jongeren mogen niet op het terrein komen; bij de school staan verboden toegang-bordjes.Niet alleen bij de basisschool aan de Sportlaan is overlast. Ook krijgt de politie meldingen van overlast bij zorgcentrum Oldersheem in het dorp. Jeugd loopt over het dak en vernielt eigendommen van bejaarde bewoners.