Organisatie was 'dolgraag' doorgegaan met Grachtenfestival Meppel

Archieffoto van het Grachtenfestival (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - "We waren dolgraag doorgegaan", zegt voorzitter Arnold Schuurman van het Grachtenfestival in Meppel. De organisatie heeft besloten de stekker uit het evenement te trekken, omdat ze subsidie van de provincie misloopt. Dit jaar is de laatste editie van het Grachtenfestival.

"Zonder subsidie is het niet verantwoord om ook in 2018 weer een Grachtenfestival te organiseren. De provincie heeft ons dit jaar geen subsidie gegeven omdat de cultuurwaarde niet voldoende is en omdat het festival wordt gezien als citymarketing", vertelt Schuurman.



"Maar daar zijn we het absoluut niet mee eens. De vijftig tot zestig schepen op het festival zijn allemaal cultuurhistorische schepen. Dus wat we nog meer moeten doen, zou ik niet weten. Het zijn allemaal schepen met een verhaal en een certificaat erbij. Bovendien staat Meppel bekend om de grachten, dus die combinatie lijkt me echt een meerwaarde."



Afgewezen subsidieaanvraag

In november deed de organisatie de subsidieaanvraag de deur uit en anderhalve week geleden kreeg ze het bericht dat de subsidie er niet komt. Daardoor loopt de organisatie 15.000 euro mis.



"Maar over zes weken is het al zover en dus hebben we besloten om het evenement dit jaar al af te schalen en onze reserves aan te spreken. Maar het gevolg is dat we in 2018 onvoldoende geld in kas hebben om het evenement in de steigers te zetten", zegt Schuurman.



Normaal gesproken waren er op vrijdag en zaterdag optredens van artiesten als Anita Meijer, Edsilia Rombley of Jannes. Maar voor die optredens is op de laatste editie van het Grachtenfestival geen geld meer. De laatste editie van het Grachtenfestival is op 9, 10 en 11 juni.



Wonder

Ondertussen hoopt voorzitter Schuurman toch nog dat het niet het allerlaatste Grachtenfestival is. "Er zijn al wel wat onverwachte krachten vrijgekomen, sinds dit in de media komt. Ik hoop nog op het wonder van Meppel."