Meerdere botsingen op A28 bij Zuidwolde

Voor zover bekend, is niemand gewond geraakt (foto: Van Oost Media)

ZUIDWOLDE - Op de A28 bij Zuidwolde is vanmorgen een automobilist op een paal gebotst. De auto raakte daarna een elektriciteitskastje en kwam tegen een boom tot stilstand.

Het ongeluk leidde tot wat vertraging op de snelweg. Er was sprake van een paar kilometer langzaamrijdend verkeer. Het ongeluk gebeurde in de richting van Meppel naar Hoogeveen.



In tegengestelde richting ging het even later ook mis. Een auto botste op een kleine vrachtwagen. Voor zover bekend, raakte niemand bekend bij de ongelukken.