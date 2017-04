Politie vermoedt brandstichting bij autobrand in Assen

De brand begon in de auto en sloeg over naar een carport (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De politie vermoedt dat de autobrand die in de nacht van maandag op dinsdag in Assen woedde, is aangestoken.





Niet overgeslagen naar huizen

"Er was grote kans op overslag via de carport naar naastgelegen woningen, waar verschillende bewoners lagen te slapen. Gelukkig kon de brandweer voorkomen dat de woningen in brand vlogen en konden de bewoners op tijd gewekt worden", meldt de politie.



Oproep

De politie zegt nog onderzoek te doen, maar 'sterk' rekening te houden met brandstichting. Het vuur ontstond tussen twaalf en twee uur 's nachts. In een oproep op



