Drentse burgemeesters op werkbezoek in Nottingham

Een Engelse bobby (foto: archief RTV Drenthe)

NOTTINGHAM - Acht Drentse burgemeesters zijn op werkbezoek in het Engelse Nottingham. De burgemeesters gaan kennis uitwisselen op het gebied van onder meer crisismanagement.

De reis naar Nottingham komt voort uit het contact dat de gemeente Assen al jaren heeft met de politie uit Nottingham. Bobby's uit die gemeente lopen elk jaar rond in Assen tijdens de TT.



Veiligheid

"We houden ons onder andere bezig met hoe je omgaat met veiligheidsrisico's bij grote evenementen", vertelt burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden. "Vanmiddag gaan we het hebben over de veiligheid rond de Goose Fair in Nottingham. Dat is een van de grootste kermissen in Europa."



Verantwoording

De burgemeesters gaan ook kijken hoe de politie in Nottingham is georganiseerd. "Dat is totaal anders dan bij ons", aldus Bouwmeester. "Bijvoorbeeld als het gaat om hoe de politie hier verantwoording aflegt."



Politieburgemeester

"Bij ons is het simpel. De burgemeester legt bij de gemeenteraad verantwoording af over de politie en de raad kan de burgemeester daarop aanspreken. In Engeland is er een soort door de bevolking gekozen politieburgemeester die niks te maken heeft met de gemeenteraad. Die moet zich ook verantwoorden en we zijn benieuwd hoe hij dat doet. Misschien kunnen we van elkaar leren."