Asser bedrijf Catawiki op dertiende plaats van snelstgroeiende bedrijven in Europa

ASSEN - De Asser veilingsite Catawiki staat op de dertiende plaats in de lijst van snelst groeiende bedrijven van Europa, de FT1000.

De FT1000 is een lijst die de krant Financial Times elk jaar opstelt.De lijst wordt aangevoerd door het Duitse bedrijf HelloFresh met een groei van 13.159 procent. Catawiki staat met een groei van 3.676 procent als hoogst genoteerde Nederlandse bedrijf op de dertiende plaats.De veilingsite uit Assen werd in 2015 door financieel dienstverlener Deloitte al uitgeroepen tot het snelst groeiende technologiebedrijf van de wereld.Directeur Ilse Camps van Catawiki is blij met de hoge notering. "We hebben de van oorsprong gesloten veilingwereld toegankelijk gemaakt voor zo goed als iedereen. Mensen kunnen nu vanuit de hele wereld mee bieden op bijzondere objecten via één enkel platform en daar zijn we trots op."Catawiki groeit vooral in het buitenland hard. Zo lanceerde het bedrijf haar website dit jaar onder andere in Griekenland, Roemenië en Hongarije.In totaal is Catawiki nu beschikbaar in 17 verschillende talen en heeft het kantoren in onder andere Assen, Amsterdam, Parijs, Madrid en Rome.