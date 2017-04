Slachtoffer ernstig fietsongeluk vindt behulpzame man terug

NIETAP - De zoektocht van Peter Huizenga uit Nietap naar de mensen die hem te hulp schoten bij een ernstig fietsongeluk, heeft inmiddels iets opgeleverd.

Na een oproep via Radio Drenthe en de website van omroep , meldde zich een van de twee mensen naar wie hij op zoek was."Ja, dit is echt super", vertelt Huizenga enthousiast. "Gisteren rond een uur of drie ben ik gebeld door een man uit Norg. Hij vond het zelf ook erg leuk om met me te bellen. Want hij was nieuwsgierig hoe het met me ging. Hij wist zich alles nog te herinneren.""Binnenkort ga ik hem weer bellen en een afspraak maken. Ik wil hem de hand schudden en recht in de ogen kijken. En natuurlijk ben ik ook heel erg nieuwsgierig of de vrouw zich nog meldt", aldus Huizenga.De inwoner van Nietap kreeg op 7 september vorig jaar een ernstig fietsongeluk. Op het fietspad tussen Norg en Donderen kwam een man ineens het fietspad op. Huizenga moest vol in de remmen en werd van zijn fiets gelanceerd. De man uit Norg en een vrouw bekommerden zich om hem en belden de ambulance. Huizenga was hun gegevens kwijtgeraakt, maar wilde ze nog graag bedanken voor alle hulp.Na de oproep via RTV Drenthe wordt Huizenga inmiddels benaderd door allerlei media. "Ik heb straks een interview bij RTV Noord. En Hart van Nederland van SBS6 heeft ook gebeld, die wilden een reportage met me maken. Maar daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Het gaat mij vooral om het terugvinden van de mensen die me hebben geholpen en niet om de media-aandacht."