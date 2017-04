Provincie start proef met liggeld in haven Dieverbrug

DIEVERBRUG - De provincie is een proef begonnen om liggeld te vragen aan vaarrecreanten die overnachten in de haven van Dieverbrug.

Voorheen konden schepen op alle Drentse vaarwegen gratis liggen. In Dieverbrug is dat dus nu niet meer het geval, op de andere plekken in Drenthe nog wel.De invoering van liggeld in Dieverbug komt deels door klachten die bij de provincie binnenkwamen, zegt een woordvoerder. Mensen bleven vaak lang in de haven liggen, waardoor er geen ruimte was voor anderen. Door liggeld te vragen, wil de provincie de doorstroming bevorderen. Mensen mogen maximaal dertien nachten in de haven liggen.De proef heeft vooralsnog niet tot verontwaardigde schippers geleid. "Heel veel is er nu nog niet over te zeggen, omdat het vaarseizoen nog maar net is begonnen. Ik heb even navraag gedaan bij de sluiswachter. Maar tot dusver zijn er geen klachten binnengekomen over de invoering van het liggeld. Vorige week zijn er een paar Duitsers geweest. Dat is allemaal prima verlopen", zegt de woordvoerder.Mensen die in de haven willen overnachten, moeten zich aanmelden via een app . Hiermee kan de provincie ook exact bijhouden of de vaarecreanten niet langer dan de toegestane dertien nachten in de haven liggen. Bang voor klachten over die manier van aanmelden, is de provincie niet. "Hier is het nieuw, maar in de rest van het land is zo'n app eigenlijk best gebruikelijk", aldus de provinciewoordvoerder.Het overnachten in de haven van Dieverbrug kost mensen één euro per meter lengte van het schip. De recreanten kunnen dan gebruik maken van elektriciteit, water en van een toilet en douche. De proef met het liggeld duurt twee seizoenen. Daarna gaat de provincie de proef evalueren.