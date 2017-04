Emmen heeft laagste gemiddelde hypotheekschuld

ASSEN - Emmen heeft van alle Drentse gemeenten de laagste gemiddelde hypotheekschuld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 bedroeg de gemiddelde hypotheekschuld in Emmen 130.200 euro. Meppel is met 164.000 euro de gemeente in Drenthe waar de gemiddelde hypotheekschuld het hoogst is.Landelijk is de gemiddelde hypotheekschuld het hoogst in Roozendaal met 295.000 euro. De gemeente Delfzijl is hekkensluiter met 110.500 euro. De hoogte van de hypotheekschuld hangt sterk samen met de huizenprijs in een gemeente.Bekijk hieronder de hoogte van de gemiddelde hypotheekschuld in alle Drentse gemeenten:Kunt u de bovenstaande grafiek niet goed zien? Klik dan hier