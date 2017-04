Dennis Telgenkamp een jaar langer bij FC Emmen

Dennis Telgenkamp een jaar langer bij FC Emmen (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Dennis Telgenkamp staat ook volgend seizoen bij FC Emmen onder de lat. De 29 jarige doelman heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd. Telgenkam staat sinds de zomer van 2015 bij Emmen onder contract.

Manager voetbalzaken Jan Korte is blij dat Telgenkamp heeft bijgetekend. “Dennis Telgenkamp heeft zich de afgelopen seizoenen onbetwist als eerste keeper laten zien. Hij is het betrouwbare steunpunt van de defensie, laat zich door zijn spelhervattingen ook in aanvallend opzicht gelden en is met zijn ervaring en leiderschap belangrijk voor de groep", laat Korte in een eerste reactie weten."We zijn dan ook bijzonder content dat hij zich in deze fase committeert aan ten minste nog een seizoen spelen bij Emmen, temeer omdat ook andere clubs interesse toonden in onze sluitpost.”



Goed seizoen

Telgenkamp is aan een uitstekend seizoen bezig en lijkt op weg om het laagste aantal tegentreffers in 10 jaar tijd te realiseren. “De afgelopen twee seizoenen in Emmen zijn me uitstekend bevallen, ik voel bovendien veel waardering over mijn bijdrage aan het elftal", aldus Telgenkamp.



Twee keer Limburg

Dit weekend komt Telgenkamp met FC Emmen twee keer in actie. Vrijdag speelt de ploeg in Maastricht tegen MVV, Maandag gaat de reis weer naar Limburg. In Venlo is VVV dan de tegenstander. Beide wedstrijden zijn live te beluisteren op Radio Drenthe.