Zwemclub Ritola dreigt kopje onder te gaan

Ritola maakt gebruik van Aqualaren in Zuidlaren (foto: Archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Zwem- en waterpoloclub Ritola in de gemeente Tynaarlo dreigt te verdwijnen.

De gemeentelijke subsidie wordt stopgezet en volgens bestuurslid Robert Dekker betekent dat de doodsteek voor de club.



Bezwaar

Tynaarlo besloot in 2014 de subsidie aan Ritola van 10.000 euro in twee jaar af te bouwen naar nul en dat kan de club niet dragen. "Grote kans dat het dan over en uit is", zegt Dekker. "Die 10.000 euro is een kleine 20 procent van onze begroting. We hebben bezwaar gemaakt en dat is afgewezen."



Contributie

Een verhoging van de contributie is volgens Dekker geen optie. "We hebben in 2015 en 2016 onze contributie al verhoogd en als we dat weer gaan doen, loop je het grote risico dat mensen gaan zeggen: dat wordt ons te gortig, we gaan zwemmen bij een andere vereniging."



Brandbrief

"We zien geen weg meer om die 10.000 euro op een andere manier bij elkaar te krijgen", zegt Dekker. "Daarom hebben we de stormbal gehesen en een brandbrief gestuurd. We willen weer in gesprek met de gemeente komen. Als er niks gebeurt, kan een van de oudste verenigingen in Zuidlaren ter ziele gaan."