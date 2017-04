Kamerlid Mulder in de bres voor omwonenden gasopslag Langelo

ASSEN - Kamerlid Agnes Mulder (CDA) uit Assen neemt het op voor de omwonenden van de gasopslag in Langelo.

De omwonenden voelen zich in de steek gelaten door de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en door het Centrum Veilig Wonen.Schades buiten het officiële aardbevingsgebied zijn massaal afgewezen, inclusief de claims rond de gasopslag. Inwoners van Groningen krijgen een voucher van 1500 of een second opinion aangeboden. Dat geldt niet voor gedupeerden buiten de provinciegrens van Groningen. Zij zijn doorverwezen naar de NAM, die concludeert dat er rond de gasopslag geen schade door gaswinning is.Mulder zet daar vraagtekens bij. "Zoiets kan niet ophouden bij de provinciegrens. De gaswinningsproblemen spelen niet alleen in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland. Het kan niet zo zijn dat er verschil in aanpak is", zegt Mulder tegen RTV Noord Eerder stelde Mulder al Kamervragen over de positie van de omwonenden van de gasopslag. Zo wil ze weten wat de rol is van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bij hun schades. Ook wil ze van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken weten hoe het zit met de seismologische risico's rond de gasopslag.Haar Kamervragen zijn nog niet beantwoord. "Ik wacht daar eerst op. En als die antwoorden niet bevredigend zijn, kom ik er zeker op terug", kondigt Mulder aan.