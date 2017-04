Archeoloog vindt muren Derde Gesticht Veenhuizen

Archeoloog Joris Coolen vertelt over de voorlopige resultaten van zijn onderzoek (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Er zijn nog overblijfselen van het Derde Gesticht in Veenhuizen. Dat is de voorlopige conclusie van archeoloog Joris Coolen.

Coolen doet deze week onderzoek naar de overblijfselen van het Derde Gesticht met behulp van een radar en een zogeheten magnetometer. Apparatuur die volgens hem vaker gebruikt zou moeten worden bij archeologisch onderzoek. Een magnetometer meet afwijkingen in het aardmagnetisch veld. "Zo kun je bakstenen muren en kelders onder de grond opsporen," legt Coolen uit.



Nog niet uit de grond geploegd

De archeoloog loopt rond op dikke rubberen laarzen en heeft een wollen trui aan. "We mogen niet magnetisch zijn voor het onderzoek, vandaar." Hij is blij met hoe het onderzoekt tot nu toe loopt. "Het lijkt misschien dodelijk saai. Je loopt de hele dag door een veld met een piepend apparaat, terwijl je niets spannends ziet. 's Avonds aan de computer lees ik de gegevens pas uit, dan weet ik waar ik het voor gedaan heb. En het is de moeite waard. Ik ben niet voor niets gekomen", stelt Coolen.



De archeoloog ziet inderdaad de muren van het gesticht terug in de ruwe gegevens die hij tot nu toe heeft bekeken. "Dus het lijkt erop dat die nog niet helemaal uit de grond zijn geploegd." Al moet hij wel een kleine kanttekening plaatsen. "Het kunnen theoretisch gezien ook nog slootjes zijn naast de muren." De kelder van het gebouw vond de archeoloog nog niet, maar wel de grachten die rond het gebouw liepen en later werden volgegooid met puin.



Maatschappij van Weldadigheid

Het Derde Gesticht werd in 1823 gebouwd als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid van generaal Johannes van den Bosch. In dit gebouw, aangelegd rond een grote binnenplaats en omringd door een bevaarbare gracht, hebben een eeuw lang duizenden bedelaars en wezen gewoond. Na de sloop in 1924 kreeg de grond een agrarische bestemming.



Voor Suzanna Jansen, schrijver van Het Pauperparadijs, blijft het Derde Gesticht een emotionele plek. "Moet je voorstellen," zegt ze terwijl ze uitkijkt over het groene veld. "Hier woonden een paar duizend mensen, waaronder drie generaties van mijn voorouders. Hier liepen ze rond. Het is net alsof je hier in twee tijden bent, het verleden is nog aanwezig."



Methode wordt in Nederland nog niet gebruikt

Dat Coolen archeologisch onderzoek doet naar dit gesticht, vindt ze fantastisch. "Hiermee wordt de kennis over deze plek alleen maar weer vergroot en dat is belangrijk. We moeten onthouden wat hier is gebeurd. Hoe we denken over armoede en hoe we daar de afgelopen tweehonderd jaar mee om zijn gegaan is belangrijk. Deze plek is daar de spiegel van."



Coolen werkt als archeoloog over de hele wereld. Hij woont in Wenen. Toen hij zijn broertje Gijs als gitarist zag optreden bij de theatervoorstelling Het Pauperparadijs, werd hij door de geschiedenis gegrepen. Na bestudering van bouwtekeningen kwam hij tot de conclusie dat hij met de geofysische metingen delen van het gebouw weer zichtbaar kan maken. "Deze methode wordt in Nederland nog nauwelijks gebuikt."



Archeoloog Coolen maakt de definitieve resultaten van het onderzoek bekend tijdens de speelperiode van Het Pauperparadijs, komende zomer.

Door: Marjolein Knol Correctie melden