Twee keer over de kop in nieuwe achtbaan Slagharen

SLAGHAREN - Attractie- en vakantiepark Slagharen heeft vandaag de nieuwste attractie officieel in gebruik genomen: de Gold Rush.

Het is een zogeheten 'triple launch'-achtbaan, die passagiers stevig door elkaar schudt. De nieuwe achtbaan brengt bezoekers in drie lanceringen van 0 naar 95 kilometer per uur en gaat twee keer over de kop, meldt RTV Oost Van de opening werd een show gemaakt voor de bezoekers. Directeur Dekkers van Slagharen stelde de Gold Rush samen met burgemeester Snijders van Hardenberg in werking. De triple launch is de eerste achtbaan van zijn soort in Nederland.