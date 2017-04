Auto belandt in sloot naast A37 bij Geesbrug

De automobilist hoefde niet naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

GEESBRUG - Een auto is vanmiddag van de weg geraakt op de A37 bij Geesbrug.

De wagen kwam gedeeltelijk in een sloot tot stilstand. De bestuurder reed de toerit van de A37 op en raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De automobilist is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis.