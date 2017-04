Buurtbus Kerkenveld stopt na 36 jaar: 'Het is gewoon niet leuk meer'

ALTEVEER/KERKENVELD - Buurtbusvereniging Alteveer-Kerkenveld en omgeving heft zichzelf op, omdat er veel te weinig passagiers zijn. In juli rijdt lijn 530 tussen Drogteropslagen en Hoogeveen zijn laatste rit.

Het aantal passagiers van de buurtbus daalt sinds 2010 steeds sneller. "De afgelopen maand hebben we maar 138 passagiers gehad. Dat was in 2010 nog 401. Het is gewoon niet leuk als je met een lege bus rondrijdt", zegt secretaris en chauffeur Heleen Oldengarm.De buurtbusvereniging zegt van alles te hebben geprobeerd om nieuwe passagiers te trekken. "Maar dat heeft niks opgeleverd. Dat komt denk ik doordat ouderen vaker een rijbewijs hebben dan vroeger. En het komt ook door de opkomst van de elektrische fiets."De buurtbuslijn in Alteveer-Kerkenveld is één van de laatste buurtbussen in de provincie. De verschillen tussen de overgebleven lijnen zijn groot. Lijn 520 tussen Hoogersmilde en Beilen trekt bijvoorbeeld per maand veel meer bezoekers dan de bus door Alteveer-Kerkenveld in een jaar.Ook als het azc in Oranje deze zomer wordt gesloten, denkt bestuurslid Willem Veldhuis daar jaarlijks nog zeker 20.000 passagiers te trekken. "Wij hadden vorige week zelfs iemand van het ministerie op bezoek die zich afvroeg waarom wij het zo goed doen. We zijn geloof ik de beste buurtbuslijn van Nederland."Maar niets daarvan in Alteveer-Kerkenveld. "Er kwam alleen protest van de begeleiders van een statushouder in ons dorp die drie keer per week met de bus ging. Die begeleiders hebben ons bestookt met vragen en vonden dat het niet kon stoppen. Maar in het dorp is verder bijna geen klant meer en dan houdt het op", zegt Oldengarm.Mensen die echt in de problemen komen, kunnen naar de gemeente bellen, zegt Oldengarm. "De gemeente kijkt dan of er een oplossing voor hen is."