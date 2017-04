NS gaat weekendtreinen op traject Groningen-Zwolle verlengen

ASSEN - De NS zet vanaf komend weekend langere treinen in op het traject tussen Groningen en Zwolle. In de spits en het in weekend zijn de treinen structureel te kort, waardoor veel reizigers moeten staan.

De drukste treinen op het traject tussen de Randstad en Groningen en tussen de Randstad en Enschede worden aankomend weekend al verlengd, meldt de NS. Het aantal rijtuigen zal 's weekends worden verdubbeld, van drie naar zes of van vier naar zeven of acht stuks.De eerste verlengde treinen vertrekken zaterdagochtend, maar vanaf zondag rijden er vanwege werkzaamheden aan het spoor bij Assen twee weken lang geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. "Dat is een bijzondere situatie en voor ons improviseren. We houden de capaciteit vanaf Hoogeveen natuurlijk in de gaten", laat NS-regiodirecteur Ineke van Gent weten.De NS zet op de volgende dagen en trajecten langere treinen in:Naast deze versterkte weekendtreinen, heeft NS in de afgelopen weken ook treinen versterkt die op dinsdagen rijden. "Met name op de dinsdagen bleek het aantal reizigers in de treinen hoger dan de prognoses", laat NS weten.Volgens de NS lag het daadwerkelijke aantal weekendreizigers hoger dan vooraf verwacht werd, waardoor de lengte van de treinen niet altijd voldoende was. "De inzet van treinen in de dienstregeling is een complexe puzzel, waarbij we bijvoorbeeld rekening moeten houden met het opstellen van treinen 's nachts, het onderhoud en het inplannen van conducteurs en machinisten."De NS waarschuwt dat ondanks het verlengen van treinen, het toch druk kan zijn in de trein, bijvoorbeeld door evenementen, werkzaamheden zoals bij Assen of verstoringen.