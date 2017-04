Assen met inwoners in gesprek over zonneparken en windmolens

ASSEN - Assen wil naar grootschalige energieopwekking met zonneparken en windmolens. Daarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners en bedrijfsleven, om te horen of het kan en waar het kan.

Het onderzoek is nodig, omdat Assen over drie jaar minstens veertien procent aan duurzame energie wil opwekken. Om die slag ook echt te kunnen maken, is alleen zonnepanelen op alle daken niet genoeg, volgens wethouder Harmke Vlieg.Als de raad volgende week donderdag groen licht geeft voor het plan van Vlieg, wil ze zo snel mogelijk aan de slag met bijeenkomsten.Uiteindelijk wil Assen in 2050 een energieneutrale stad zijn. Maar daar moet nog heel veel voor gebeuren, volgens Vlieg. Er wordt al gewerkt aan het duurzamer maken van woningen en gebouwen, en de openbare verlichting wordt volledig omgezet in led-licht. "Om in 2020 toch op veertien procent te krijgen, zijn flinke stappen nodig. En die moeten we snel zetten, anders halen we het niet", aldus Vlieg. In 2015 zat Assen nog maar op een kleine drie procent.Vorig jaar lanceerde Vlieg al een ambitieplan, waarmee de gemeente Assen stappen wil maken op het gebied van duurzame energie. De komende maanden worden bevolking en bedrijfsleven erbij betrokken, daarna komt het aan op uitvoering.Assen denkt volgens wethouder Vlieg in eerste instantie aan grootschalige zonneparken en windmolens. Geothermie kan volgens Vlieg ook een bijdrage leveren, maar op dit moment is die vorm van duurzame energie niet snel genoeg realiseerbaar. "Voordat wijken op aardwarmte aangesloten kunnen worden, is nog zoveel onderzoek nodig dat we ons nu eerst richten op zonneparken en windmolens", zegt Vlieg.De komende tijd wil ze vanuit de Asser samenleving ideeën ophalen, om te kijken waar wat mogelijk is aan grootschalige energieopwekking. "We leggen dus niks van bovenaf op, we willen dit van onderop aanpakken. Dus samen met alle betrokkenen tot duurzame energieprojecten komen, waarbij de inwoners er zelf ook van meeprofiteren", aldus Vlieg.Vorig jaar stemde de gemeenteraad al in met de aanleg van een grootschalig zonnepark bij Assen-Zuid op veertig hectare grond, waar voorlopig nog geen bedrijventerrein wordt ontwikkeld. Ook in het Messchenveld in Assen-Noord ligt nog zeventig hectare, waar volgens een eerder onderzoek ook een groot zonnepark zou kunnen komen. "Maar of dat ook er ook van komt, daar gaan we de komende tijd over in gesprek. Want willen de mensen dat ook?", legt Vlieg uit.Met deze twee zonneparken, zou Assen trouwens al boven de veertien procent aan duurzame energieopwekking uitkomen in 2020. Maar dat is voor Vlieg geen reden om te zeggen dat windmolens niet nodig zijn. "De veertien procent is wat we minstens over drie jaar bereikt willen hebben, maar we moeten natuurlijk veel meer. Dus windmolens blijven nodig. We willen naar een mix."Als het gaat om windmolens, koerst Assen aan op zes grote windmolens van tweehonderd meter hoogte. "Ook dat zou al genoeg zijn voor veertien procent. Maar wij maken nu geen keuze. We gaan dat ophalen bij de bevolking en de bedrijven. Het kan namelijk zomaar zijn dat er ondernemers zijn op hun bedrijventerrein best een windmolen willen plaatsen. Wie zijn wij dan om te zeggen dat dat niet kan?", zegt Vlieg. De zes windmolens hoeven volgens Vlieg ook niet per se bij elkaar te staan.Jaren geleden presenteerde Assen ook al eens een energiepotentiekaart, waarbij windmolens ingetekend stonden bij Assen-Zuid langs de A28, ter hoogte van het TT-Circuit. Verder kwam dat plan toen niet, omdat de provincie alleen de Veenkoloniën, Coevorden en Emmen als zoekgebied had aangewezen voor windmolens. De provincie is daar tot nu toe nog niet van afgeweken. Daar weerhoudt Assen er niet van, om nu onderzoek te doen hoe inwoners erover denken.De gesprekken moeten volgens Vlieg eind dit jaar duidelijk maken waar zonneparken en windmolens mogelijk zijn. De uitvoering moet dan gebeuren in de volgende collegeperiode.