'Kans op Wonder van Meppel is niet heel groot'

MEPPEL - Arnold Schuurman van het Grachtenfestival hoopt nog een heel klein beetje op het 'Wonder van Meppel'.

Gisteren werd bekend dat het festival dit jaar voor het laatst wordt georganiseerd. De organisatie krijgt geen subsidie van de provincie en trekt daarom de stekker eruit. De provincie vindt dat er te weinig cultuurwaarde is en dat het festival puur citymarketing is, legt Schuurman uit.Volgens Schuurman beginnen mensen in Meppel zich nu te roeren. "Mijn WhatsApp en e-mailbox lopen helemaal vol", zegt Schuurman. "Er zijn mensen die al wat initiatieven starten. Crowdfunding is al langsgekomen, het bedrijfsleven heeft zich ingezet, net als de binnenstad."Er moet een gat van 15.000 euro gedicht worden, zegt Schuurman. "Dat moet er echt wel een wonder gebeuren", vertelt hij. "Zoals het er nu voor staat, is die kans minder dan vijftig procent." Schuurman noemt het een teleurstelling dat het festival in 2018 niet terugkeert. "Het worden spannende weken voor de vrijwilligers, dit is echt niet leuk."Het bestuur van het Grachtenfestival gaat nog een brief terugsturen naar de provincie. "Ik heb geen idee wat ik nog van de provincie kan verwachten", stelt Schuurman. "Een aantal mensen uit het bedrijfsleven heeft toegezegd om wat telefoontjes te plegen. Vanmiddag gaan we met het bestuur bij elkaar zitten om te kijken wat we gaan doen."