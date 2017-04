Assen twee weken lang spoorloos: 'Een gigantische klus'

ASSEN - Twee weken lang moet Assen het doen zonder treinverbinding, want ProRail gaat uitgebreid aan de slag met de sporen bij het station.

Reizigers moeten vanaf komende zondag gebruik maken van de bussen die door de NS worden ingezet. "Er rijden stopbussen en snelbussen. Snelbussen gaan van Assen naar Groningen en van Assen naar Hoogeveen. Vanaf daar kun je dan weer verder met de trein. Wil je bijvoorbeeld naar Beilen, dan moet je de stopbus hebben", vertelt woordvoerder Anita Boonstra van de Nederlandse Spoorwegen.De bussen vertrekken op ongeveer dezelfde tijden als de treinen, maar reizigers moeten er wel op rekenen dat ze tussen de 15 en 45 minuten langer onderweg zijn. "Het reist veel fijner er met de trein dan met de bus. Bovendien zal het wel druk zijn", reageert een van de forenzen die dagelijks naar Groningen reist.Het station in Assen wordt vernieuwd en aan het stationsgebied wordt al ruim een jaar gewerkt. Er komt een nieuw stationsgebouw en de weg die voor het station langs loopt, de Overcingellaan, wordt weggewerkt in een tunnel.Komende weken is ook het spoor aan de beurt. "De sporen in Assen die gaan we wat uitbreiden, omdat er een extra trein komt te rijden tussen Assen en Groningen vanaf september", zegt woordvoerder Aldert Baas van ProRail. Vanaf september rijd per uur zes keer een trein van Assen naar Groningen.ProRail vervangt de komende weken elf wissels, net als bijna vier kilometer aan spoor en 6 kilometer bovenleiding. Komende dinsdag worden twee tunnelbakken naar hun definitieve plek verplaatst. De betonnen gevaartes zijn naast het spoor gebouwd en worden naar hun nieuwe plek gereden. Samen vormen ze de vernieuwde fietsverbinding tussen Assen-Oost en het centrum. "Het is een gigantische operatie op een hele kleine oppervlakte", vat Aldert Baas de werkzaaheden samen.Het hele stationsgebied in Assen inclusief het nieuwe stationsgebouw moet volgend jaar klaar zijn.