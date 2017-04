Zaalvoetbalvrouwen KTP Nieuw Roden verliezen finale nationale beker

VOETBAL - De zaalvoetbalsters van KTP Nieuw Roden hebben vanavond in Amsterdam de wedstrijd om de nationale beker verloren.

In de finale in de Sporthallen Zuid in Amsterdam werd het 3-2 in het voordeel van de vrouwen van Drachtster Boys.Vorig jaar werden de dames in de halve finale uitgeschakeld door de Friezinnen.KTP Nieuw Roden speelt in de eredivisie. Ook daar doen ze mee om de prijzen. Ze staan nu tweede en de eerste vier ploegen spelen play-offs om de landstitel.Ook op het veld zijn de dames kampioen geworden in de tweede klasse.