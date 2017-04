Medewerkers van Reestmond in Meppel krijgen vast contract

MEPPEL - Zo'n vijftig werknemers van Reestmond in Meppel krijgen een vast contract.

Dat heeft het bestuur van het werkvoorzieningschap vanmiddag besloten.Directeur Henry Wullink en Jan Leijssenaar van de ondernemingsraad laten aan RTV Drenthe weten dat besloten is tot een zogenoemde inkoopregeling. "Er wordt afstand gedaan van de zogeheten gemeenschappelijke regeling. De deuren worden in wezen opengezet en gemeenten gaan de mensen als het ware inkopen."Leijssenaar van de ondernemingsraad is erg blij. "Drie jaar lang hard werken en 1.300 handtekeningen waren ervoor nodig."Directeur Wullink van Reestmond laat weten ook tevreden te zijn met de regeling. "Op deze manier kunnen we begeleid werken in stand houden. Wel moeten we voor de inkoopregeling eerst nog de statuten aanpassen. Vanaf 1 januari 2018 gaat dit in. Een prima constructie."Drie jaar geleden begon het traject om werknemers van werkvoorzieningsschap Reestmond aan een reguliere baan te helpen. Lang was hun toekomst onzeker.