Jumelet herhaalt: Staten moeten knoop over ijsbaanplannen doorhakken

ASSEN - Het is aan Provinciale Staten om te beslissen of het ijsbaanplan van Assen ook in behandeling moet worden genomen, schrijft gedeputeerde Henk Jumelet in een brief aan de Staten.

De brief was door de gedeputeerde toegezegd tijdens de vergadering van vorige week woensdag . Statenleden en de burgemeesters van Hoogeveen (Karel Loohuis) en Assen (Marco Out) bleven met veel vragen zitten, nadat besproken was hoe de procedure rond de ijsbaanplannen verder gaat.Hoogeveen en Assen hebben allebei een plan voor een ijsbaan en willen alle twee in aanmerking komen voor een provinciale subsidie van vijf miljoen euro. Hoogeveen heeft als eerste een onderbouwd plan ingediend bij de provincie en Assen verwacht dat volgende maand te doen. De vraag die nu voorligt is: wie krijgt de subsidie?In Hoogeveen waren ze ervan overtuigd dat het plan dat als eerste binnen was, zou worden gekozen. De gemeente belegde in aller haast een raadsvergadering om het plan financieel te onderbouwen. In Assen waren burgemeester en wethouders pisnijdig over de gang van zaken, omdat de provincie op deze manier de subsidietoekenning zou veranderen in een wedstrijd.Gedeputeerde Jumelet ontkent dat alleen het eerst ingediende plan een kans maakt. In de vergadering van vorige week zei hij, dat de plannen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De brief die vandaag verstuurd is, is in feite een herhaling van zetten. "Er is niks nieuws onder de zon", reageert Loohuis. Jumelet schrijft dat er drie opties zijn:- De eerste optie is dat de Staten kiezen voor het plan van Hoogeveen.- Een tweede scenario is dat de Staten het plan van Hoogeveen afwijzen en bekijken of een eventueel plan van Assen wel voldoet.- De derde mogelijkheid is dat het plan van Assen voor de zomer binnenkomt. In dat geval moeten Provinciale Staten besluiten of het plan van Assen meegenomen wordt in de procedure en welk plan in aanmerking komt voor de subsidiepot.Loohuis verwacht dat beide plannen uiteindelijk door Provinciale Staten beoordeeld worden. De provincie behandelt de ijsbaanplannen naar verwachting na het zomerreces.