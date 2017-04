CH De Wolden krijgt EK voor jonge springruiters in 2019

Het jeugd-EK gaat naar CH De Wolden (foto: archief RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Het concours hippique CH De Wolden krijgt in 2019 het EK voor jonge springruiters.

De wereldbond voor hippische sporten heeft het EK aan CH De Wolden toegewezen. Het gaat om de Europese kampioenschappen voor Children, Junioren en Young Riders.



De organisatie van CH De Wolden probeerde al langer het EK voor jonge springruiters binnen te halen, maar steeds zonder succes. Vorig jaar kaapte het Franse Fontainebleu het EK van 2018 voor de neus van Veeningen weg, maar nu is het dus wel gelukt.



Het EK voor jonge springruiters in 2019 is van 9 tot en met 14 juli.