Jeff Vermeulen sprint naar tweede plaats in Frankrijk

Wielrenner Jeff Vermeulen (foto: Destil-Jo Piels)

Tijdens een trainingskamp op Lanzarote in februari klapte de renner van Destil-Jo Piels op een auto en brak daarbij een rib. Pas sinds twee weken rijdt hij weer pijnvrij rond. In de massaprint moest hij na 184 kilometer Alex Frame uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Landgenoot Maarten van Trijp werd derde."Het begint er weer op te lijken. Ik kon er helaas net niet overheen komen vandaag", zegt Vermeulen na de finish.Zondag won hij voor de tweede keer in z'n carrière de Omloop van de Glazen Stad . Het was zijn eerste overwinning van het seizoen.Tijdens een trainingskamp op Lanzarote in februari klapte de renner van Destil-Jo Piels op een auto en brak daarbij een rib. Pas sinds twee weken rijdt hij weer pijnvrij rond.

Door: Karin Mulder Correctie melden