Trotse Bouke presenteert nieuwe cd in Emmen

EMMEN - Zanger Bouke is een trots man. Vanavond presenteert hij zijn nieuwe album 'This is me' aan zijn fans in café Groothuis in Emmen, zijn thuisstad.

Ik ben basic rock-'n-roll ingesteld. Bouke

En die trotsheid is niet voor niets, de zanger was nauw betrokken bij het maakproces en presenteert daardoor misschien wel zijn persoonlijkste album tot nu toe.Bij binnenkomst in de kleedkamer voorafgaand aan de presentatie oogt de geboren en getogen Emmenaar zeer ontspannen, ondanks het spannende wat in het verschiet ligt. "Ik ben best relaxed nu, maar als het dichterbij komt ben ik wel wat nerveuzer", geeft hij toe.Met de gitaar op zijn schoot, zittend voor een grote spiegel met lampjes om de lijst heen, praat hij rustig over zijn nieuwe plaat. "Op dit album laat ik toch horen dat ik meer basic rock-'n-roll ingesteld ben. Er staan fantastisch mooie ballades op, zoals een bewerking van Sha-La-Lie van Sieneke die we hebben omgetoverd tot een gevoelige ballade."Met 'we' bedoelt Bouke producer Martin Sterken en hemzelf. Wat nieuw was voor de zanger is dat hij voor het eerst zelf nauw betrokken was bij het creatieve proces. Van de albumhoes tot het zelf schrijven van elf van de dertien nummers."Het is fantastisch dat ik die kans kreeg", vertelt Bouke. "Je hebt al het ware zelf de kwast in handen en je mag zelf dingen op het kunstwerk invullen." De zanger vindt het belangrijk dat hij betrokken was, hij is immers ook zelf degene die met de nummers op pad moet.Wie zijn ogen sluit en de eerste klanken hoort van de nummers 'Come a little bit closer' en 'Julie', waant zich in de jaren '50. De roze Cadillacs rijden je zo voorbij, hits knallen uit de jukebox en de dames in gestipte jurken gaan los op de dansvloer."Maar het is niet alleen maar jaren '50 hoor", aldus Bouke. Al geniet hij wel van dat sfeertje. "Dat was een fantastische tijd, daar is Amerika wat mij betreft groot geworden." En als die jukebox dan toch aanstond, dan zou het maar zo kunnen dat daar de stem van Elvis uit kwam.En de naam Elvis komt, als het om Bouke gaat, niet geheel uit de lucht vallen. De Emmenaar deed mee aan het tv-programma 'The winner takes it all', waar hij nummers van Elvis zong. Met succes, want hij won de show. Een vergelijking met het sekssymbool uit de jaren '50 is dan ook gauw gemaakt."Dat is natuurlijk een fantastisch compliment. Maar ze moeten mij geen imitator noemen, dat is namelijk het slechtste wat je kunt horen", vertelt de zanger. "Iedereen is uniek in wat hij doet, en wat Elvis toen gedaan heeft is op die manier nooit meer zo te doen."Zolang Bouke naar eigen zeggen zijn hart blijft volgen, zorgt hij ervoor dat hij en zijn muziek uniek blijven. "Ik ben absoluut niet bezig met dat het op iets moet lijken. Bij alle liedjes heb ik het gevoel dat ik kippenvel kreeg of stond ik op en begon ik te dansen in de studio." Hij noemt het belangrijk dat bij elk van zijn nummers een bepaald gevoel is.Vanavond overheerst bij de zanger in ieder geval een trots gevoel. Bouke levert een persoonlijke cd af met, zo noemt hij het zelf, rock and soul.