Ouders vrezen voor onveilige speeltuin in oude dierenpark Emmen

De oude dierentuin van boven (foto: Van der Glas videoproducties)

EMMEN - Kunnen mijn kinderen nog wel veilig spelen in de oude dierentuin in Emmen? De speeltuin waar vroeger jong en oud zich vermaakten na een rondgang in de dierentuin is nog altijd vrij toegankelijk, maar volgens sommigen onveilig.

"Overal liggen planken los en de hekbewerking eromheen is hier en daar stuk", aldus een bezorgde moeder.



'Vies en slecht onderhouden'

Een andere moeder klaagt over het onderhoud van de speeltoestellen. "Ik zou er niet weer voor de speeltuin heen gaan. Ze zijn slecht onderhouden en de laatste keer dat ik er was, waren ze ook vies." Weer een andere bezoeker klaagt over het feit dat een deel van de speeltoestellen was afgesloten en dat de plankjes van bepaalde klimtoestellen kapot waren.



De gemeente is naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van de klachten. "We hebben nog geen klachten ontvangen, maar nemen dit signaal ter harte", aldus een woordvoerder.



Emmen liet onlangs door een onafhankelijke partij, gespecialiseerd in speeltuinen, onderzoek doen naar de speeltuin. "Daar verwachten wij binnenkort de resultaten van, naar aanleiding daarvan bepalen wij wat er moet gebeuren."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden