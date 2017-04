Bargeres verliest afscheidsduel Vincent van der Laan

Een minuut stilte voorafgaand aan Bargeres - Stadskanaal

VOETBAL - In de 3e klasse C heeft Bargeres niet voor een stunt kunnen zorgen in het inhaalduel tegen Stadskanaal. De wedstrijd, die voor de thuisclub vooral in het teken stond van afscheid nemen van supporter Vincent van der Laan, eindigde in 0-2.

Van der Laan, clubman van Bargeres, overleed vorige week op 42-jarige leeftijd.



Supporters van Bargeres en FC Emmen, waar Van der Laan ook supporter van was, bewezen hun kameraad voorafgaand aan het duel de laatste eer, met een minuut stilte gevolgd door vuurwerk.



Stadskanaal periodekampioen

Door dat resultaat is Stadskanaal winnaar geworden van de tweede periodetitel en is de ploeg van trainer Rick Slor geklommen naar de tweede plaats in de stand, achter koploper Asser Boys. Het verschil tussen de ploeg uit Assen en Stadskanaal bedraagt, met nog vijf duels voor de boeg, twee punten.



Hekkensluiter

Bargeres blijft door de nederlaag hekkensluiter in de 3e klasse C, met 13 punten uit 20 duels. Rechtstreekse degradatie afwenden lijkt een hele lastig karwei voor de mannen van trainer Peter Timmer. De achterstand op Twedo, dat op dit moment op een p/d-plaats staat bedraagt 5 punten.



Sleen verslaat Musselkanaal

In dezelfde 3e klasse C blijft ook Sleen in het spoor van koploper Asser Boys. Op eigen veld won Sleen met 3-0 van Musselkanaal. Sleen-topschutter Ruud Andringa had met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege voor de thuisclub.



Gieten verslaat CEC

CEC staat na vanavond weer op een nacompetitieplek tegen degradatie uit de 3e klasse C. De formatie uit Emmer Compascuum verloor op eigen veld van vv Gieten: 1-3. CEC staat nu 11e in deze hele spannende klasse

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden