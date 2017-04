Oud-wethouder van Meppel benoemd tot burgemeester van Doetinchem

Boumans is benoemd tot burgemeester van Doetinchem (foto: archief Provincie Overijssel)

DOETINCHEM/MEPPEL - Mark Boumans, oud-wethouder van Meppel, is vandaag benoemd tot burgemeester van de gemeente Doetinchem.

De Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje beëdigt de geboren Hesseler op donderdag 18 mei.



Boumans is op dit moment nog waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen. Van 2011 tot 2015 was hij gedeputeerde in de provincie Groningen. Daarvoor was hij burgemeester in Haren en wethouder in Meppel.



De 42-jarige Boumans volgt Annemieke Traag op, die tot afgelopen maandag waarnemend burgemeester was. Zij kwam in Doetinchem nadat Niels Joosten vorig jaar maart terugtrad als burgemeester.