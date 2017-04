FC Emmen wacht pittig Limburgs paasweekend

VOETBAL - FC Emmen wacht een pittig paasweekend. De ploeg van trainer Dick Lukkien reist twee keer af naar Limburg. Morgenavond (vrijdag) is Maastricht de bestemming en maandag is aanstaand kampioen VVV in Venlo de opponent.

Dat is op voorhand een pittig weekend voor de Drentse ploeg die nog allerminst zeker is van deelname aan de play-offs. De huidige negende positie, waarop Emmen staat met 49 punten, is voldoende voor het toetje, maar het verschil met RKC en FC Eindhoven (de nummers 10 en 11) is minimaal. RKC staat in punten gelijk maar heeft een slechter doelsaldo en FC Eindhoven heeft twee punten minder dan Emmen en RKC.MVV is de huidige nummer 6 in de Jupiler League, heeft 56 punten en is nagenoeg zeker van deelname aan de play-offs. De Maastrichtenaren willen dolgraag de eerste ronde van de play-offs overslaan en daarvoor is een plek bij de 1e zeven (minus Jong Ajax en Jong PSV, die niet mee mogen doen aan de play-offs) noodzakelijk. Het verschil met nummer 8, Almere City FC, is maar twee punten en dus zal MVV vol voor de winst gaan tegen Emmen. Topschutter van MVV is Thomas Verheijdt met elf treffers, maar in de laatste acht wedstrijden scoorde hij niet meer. Eerder dit seizoen eindigde Emmen - MVV in 0-0. Lukkien: "Ik denk dat zijn zullen gaan stormen voor eigen publiek. Ze zullen de nederlaag van vorige week (2-1 tegen Den Bosch) rechtzetten. Wij zullen daarin mee moeten."Lukkien wil nog niet over het duel met MVV heenkijken. "Alleen de eerstvolgende wedstrijd telt", aldus de oefenmeester. Maar de kans is aanwezig dat Emmen maandag, op tweede paasdag, VVV treft als kersverse kampioen. De club uit Venlo moet dan morgen (vrijdag) winnen bij RKC Waalwijk. Bij een gelijkspel of nederlaag is VVV afhankelijk van de uitslagen van de enige twee overgebleven concurrenten: Cambuur en FC Volendam.Lukkien start in Maastricht zonder Género Zeefuik, vanwege een klein scheurtje in zijn hamstring. "Maar het herstel verloopt eigenlijk prima, dus ik denk dat hij eind april weer in actie kan komen", laat de oefenmeester weten. Josimar Lima is wel weer beschikbaar, maar Lukkien wil geen enkel risico lopen met zijn centrale verdediger. "Hij heeft twee duels moeten missen en staat pas sinds deze week weer op het veld." Issa Kallon verliet vroegtijdig de training van donderdag, maar de verwachting is dat hij tegen MVV gewoon beschikbaar is.MVV - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.Telgenkamp; Aslan, Bakker, Siekman, Loen; Olijve, Türk, Klok, Bannink; Huisman en Peters.