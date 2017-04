De strijd om een play-offticket gaat door voor FC Emmen

VOETBAL - De kampioen in de Jupiler League staat, vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen, wel vast. Datzelfde geldt voor zes van de acht play-offdeelnemers. FC Emmen behoort tot een select groepje clubs die nog strijden voor de overige twee play-offplekken.

FC Emmen wacht pittig Limburgs paasweekend

Dat VVV kampioen wordt twijfelt niemand meer aan. De enige vraag is wanneer de club uit Venlo dat gaat doen. Bij winst, vanavond in Waalwijk tegen RKC, is de titel een feit. Bij een gelijkspel of een nederlaag is het vrijwel zeker dat VVV moet wachten tot maandag wanneer Emmen in Venlo de tegenstander is.SC Cambuur, FC Volendam, MVV Maastricht, NAC Breda, Almere City en Helmond Sport kunnen zich wel gaan opmaken voor de play-offs.Bij die zes clubs gaan zich nog twee clubs voegen: de winnaar van de vierde en laatste periode en de hoogst geklasseerde ploeg op de ranglijst, die nog geen play-offplek heeft. Op dit moment voert De Graafschap de ranglijst aan in de vierde periode. Op de tweede plaats in die strijd staat Cambuur, gevolgd door NAC.Gaat die vierde periodetitel naar De Graafschap, dan is er op basis van de eindstand nog één play-offplek te vergeven. Die gaat dan naar de nummer 9 in de eindstand van de Jupiler League (op die plek staat FC Emmen nu). Pakt Cambuur of NAC de laatste prijs, dan zijn er twee play-offplekken over op basis van de ranglijst. Die gaat dan naar de nummers 9 en 10 in de eindstand van de Jupiler League.1. De Graafschap 5-152. Cambuur 5-133. NAC 5-124. Almere City 5-115. FC Emmen 5-118. Amere City 33-549. FC Emmen 33-49 (+9)10. RKC 33-49 (-5)11. FC Eindhoven 33-47 (-5)MVV Maastricht - FC EmmenRKC Waalwijk - VVV-VenloFC Volendam - De GraafschapSC Cambuur - TelstarFC Eindhoven - Fortuna SittardHelmond Sport - NAC BredaFC Oss - Jong PSVAchilles'29 - FC Den BoschJong Ajax - FC DordrechtAlmere City FC - Jong FC Utrecht