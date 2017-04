Jumbo-personeel gaat door met acties: 'Ik denk dat klanten er wel iets van kunnen merken'

BEILEN - Zo'n honderd werknemers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen gaan vandaag niet aan het werk.

"We gaan vandaag gewoon verder met onze acties. We zijn gisteren in het gelijkgesteld door de rechter, dus we mogen blijven staken", zegt Geert Jan Middelbos van FNV.Jumbo had een kort geding aangespannen tegen de vakbonden om stakingen te voorkomen. De rechter stelde de vakbonden gisteren echter in het gelijk Inzet van de staking is een betere cao en daarbij gaat het volgens Middelbos niet alleen om geld. "We willen een totaalpakket afspreken. Het gaat ons ook om vaste banen, een goede ouderenregeling en goede afspraken over roosters. Er zijn veel meer dingen dan alleen geld."Middelbos denkt dat er een kans is dat klanten van de supermarktketen ook last hebben van de staking. "Dat is niet onze bedoeling, maar ik kan me voorstellen dat er vertragingen ontstaan doordat vrachtwagens te laat wegrijden. Ik denk dat ze er wel wat van kunnen merken."Volgens Middelbos is niet bewust gekozen voor een staking tijdens Pasen. "Wij hebben er naar gestreefd om voor 1 april een cao rond te hebben. We hebben Jumbo in de gelegenheid gesteld om voor Pasen om tafel te gaan. Dat het nu Pasen is, dat is nu eenmaal zo."