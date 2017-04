'Gasopslag Langelo is geen onderdeel van Groningenveld'

LANGELO - De Nationaal Coördinator Groningen speelt geen rol bij de afhandeling van schades door de gasopslag bij Langelo, omdat die opslag niet onder het zogeheten Groningenveld valt.

Dat antwoordt minister Henk Kamp op Kamervragen van CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen. Omwonenden lieten eerder weten teleurgesteld te zijn in de Nationaal Coördinator.Bovendien kunnen de Drenten niet terecht bij het Centrum Veilig Wonen (CVW); het aanspreekpunt voor aardbevingsschade in Groningen. Kamerlid Mulder vindt het onbegrijpelijk dat er een verschil in aanpak is over de provinciegrens.Kamp zegt dat Drenten met schade inderdaad niet terecht kunnen bij het CVW, maar dat zij zich rechtstreeks tot de NAM kunnen wenden. Het gaswinbedrijf neemt de meldingen in behandeling. Als mensen het oneens zijn met het oordeel van de NAM, kunnen ze nog bij andere partijen terecht.De gasopslag in Norg wordt gebruikt om in de winter over meer gas te beschikken. In de zomer wordt gas in de grond gestopt, waarna het er in de winter weer kan worden uitgehaald.