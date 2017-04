Muzieklijst Harry's Blues zondag 16 april 2017

Zijn eigenlijke naam is Bill Homans en diende in Vietnam. Dat was begin zeventiger Jaren en hij was een van de eerste die zijn weerzin tegen de oorlog muzikaal vertolkte met het album Merry Airbrakes. Daarna was het een kwestie van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Hij verbouwde jarenlang watermeloenen in Oklohoma, was vrachtwagenchauffeur en begrafenisondernemer. Ondertussen studeerde hij ook nog even af. Een hartnval in 2003 bracht hem terug bij de muziek. Recentelijk verscheen zijn twaalfde studioalbum Golden Boy. Merkwaardige titel ,want Watermelon Slim is zeker niet moeders mooiste en ook niet de meest succesvolle zanger. Zal wel ironisch bedoeld zijn. Tien liedjes met een grote varieteit.





Een Ierse ballade, blues en protestsong. Een man met een onnavolgbaar leven en een geheel eigen kijk op de samenleving. Kortom, een boeiend mens die boeiende muziek maakt.