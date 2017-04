Spoorwegovergang Assen gaat minder lang dicht

ASSEN - De spoorwegovergang Pelikaanstraat in Assen gaat na de werkzaamheden aan het spoor bij station Assen per keer 25 seconden minder lang dicht.

Bewoners van Assen-Oost zijn er eigenlijk al een beetje aan gewend dat de overgang nu soms erg lang dicht is. "Je weet dat het zo is", zegt een man met een fiets die vanmorgen voor de overweg staat te wachten. De spoorwegovergang Pelikaanstraat is soms wel drie minuten lang dicht. Als de trein nog stilstaat langs het perron, sluiten de spoorbomen al. Bij treinen die van de andere kant komen, is de overweg iets minder dan een minuut dicht."De overweg Pelikaanstraat is een knelpunt in Assen", weet woordvoerder Aldert Baas van ProRail. In de ochtendspits staat vaak een lange rij auto's voor de spoorwegovergang. De halve minuut tijdswinst moet die situatie verbeteren. De komende twee weken worden de verbeteringen doorgevoerd. In die tijd werkt ProRail op en rond station Assen aan het spoor en rijden er geen treinen.De verkeersopstoppingen op de Pelikaanstraat worden niet alleen veroorzaakt door de spoorwegovergang. Het verkeer loopt ook regelmatig vast op de kruising met de Overcingellaan. De gemeente Assen legt komend jaar een zogenaamde ovonde aan; een ovale rotonde. Het verkeer moet hierdoor beter doorstromen.