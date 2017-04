Verkeerspark keert terug: 'Het wordt een topjaar in Appelscha'

Het Verkeerspark is geïntegreerd in Duinen Zathe in Appelscha (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

ASSEN - Het voormalige Verkeerspark Assen is vanaf vandaag weer een beetje terug. Niet in de Drentse provinciehoofdstad, maar in Appelscha.

Het Verkeerspark is vanaf nu geïntegreerd in attractiepark Duinen Zathe.



"Het Verkeerspark in Assen was natuurlijk al in ons bezit, maar helaas hebben we dat moeten sluiten. Toen zijn we doorgegaan met Duinen Zathe en dachten we: wat is er nou mooier dan het Verkeerspark daar bij invoegen?", vertelt Duinen Zathe-eigenaar Herman Jasper.



Verkeerstoren

Onder meer de originele verkeerstoren is van Assen naar Appelscha verplaatst. "We hebben er een heel grote kar voor nodig gehad. Het dak is eraf gehaald en toen konden we het vervoeren. De toren weegt in totaal een ton of veertig. Dus daar heb je ook een grote kraan voor nodig", vertelt Jasper.



De verkeerstoren is onderdeel van het trapcircuit. Ook de originele trapautootjes zijn terug. Ze zijn nagekeken en opgeknapt. Jasper: "Ik denk dat het trapcircuit van het verkeerspark favoriet wordt. Als je als kind in zo'n autootje zit en je moet je aan de verkeersregels houden, hoe spannend is dat? En dan is er ook nog een agent die je in de gaten houdt."



Achtbaan

Maar de echte blikvanger in het attractiepark is de London City Coaster. "Dat is een achtbaan die we onlangs hebben aangeschaft. Hij is 470 meter lang en 14 meter hoog. Ik ben er zelf in geweest en eigenlijk beetje geschrokken hoe hard het gaat. We hebben natuurlijk wel een achtbaan gekozen, waar de hele familie in kan. Kinderen onder de één meter mogen er alleen met begeleiding in."



Topjaar

Jasper heeft vertrouwen in een goed seizoen voor Duinen Zathe. "We hebben natuurlijk aan het begin van het jaar vaak schoolreisjes. En aan de reserveringen te zien wordt, het een topjaar voor ons. Het is toch een stukje educatie wat we nu te bieden hebben en dat is aantrekkelijk voor scholen. Het verkeerspark en de nieuwe achtbaan worden echt de toppers."