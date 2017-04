Stelling: Paasvuren zijn een mooie traditie

ASSEN - De komende drie dagen worden op tientallen plekken in Drenthe paasvuren ontstoken.

In tien Drentse gemeenten worden vreugdevuren gehouden. Alleen in Assen en Meppel zijn geen paasbulten. Bekijk hier waar in uw buurt paasvuren zijn.Wat vindt u? Is het aansteken van paasvuren een mooie traditie?