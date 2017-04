Brandweer redt reebokje uit het water

De brandweer ging met een boot het water op om het reebokje te redden (foto: Van Oost Media)

ROGAT - Een reebokje beleefde vanochtend een hachelijk avontuur in Rogat. Het beest was in de Hoogeveensche Vaart gevallen en kon er niet uitkomen.

De brandweer ging met een boot het water op om het oververmoeide reebokje uit het kanaal te halen. Nadat het beestje weer was bijgekomen, is het vrijgelaten.