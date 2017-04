Ambulancepost Westerbork dicht vanwege personeelstekort in Emmen

De post van UMCG Ambulancezorg in Westerbork gaat sluiten (foto: RTV Drenthe / Nico Swart)

WESTERBORK - De standplaats van UMCG Ambulancezorg in Westerbork gaat per 1 mei onverwachts dicht.

CDA-raadslid Marinus Louissen trekt daarom aan de bel. "De aanrijtijd zal ruim over de limiet gaan in vooral Elp en Witteveen."



Louissen vroeg aandacht voor de sluiting in vragen aan het college. "Burgemeester Baas zei dat hij onaangenaam verrast was. Hij wil het gesprek met UMCG Ambulancezorg aangaan. Maar het is duidelijk dat we daar als gemeente niets over te zeggen hebben. En dat is jammer."



Probleem in Emmen

Directeur Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg bevestigt de sluiting van post Westerbork. "Maar die is wel voorlopig", zegt hij."We hebben een groot probleem in vooral Emmen om voldoende ambulancepersoneel te vinden en te houden. En door de stijging van het aantal ritten met 20 procent moeten we iets doen."



Personeel ziet bed niet meer

Volgens Hiddes ziet het ambulancepersoneel vaak 'het bed niet meer'. De werkdruk neemt toe door het tekort. "Het verloop onder het personeel is bij ons heel groot. Een aantal oudere werknemers heeft door de werkdruk een andere baan gekozen. We hebben nu 18 mensen in opleiding, maar die opleiding duurt wel 12 tot 14 maanden."



UMCG Ambulancezorg weet nog niet tot wanneer de sluiting van Westerbork duurt. "Dat duurt totdat we voldoende personeel hebben", zegt Hiddes.



Platteland de dupe

Over de aanrijtijden in Westerbork maakt raadslid Louissen zich niet druk, maar hij maakt zich zorgen over het platteland. "Westerbork wordt dan aangereden vanuit Beilen. Maar dat lukt in Elp en Witteveen niet. De discussie gaat nu over financiën en die gaat ten koste van het platteland. Hier wonen nou eenmaal minder mensen dan in de grotere plaatsen. Maar dat gegeven mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de medische zorg van onze inwoners."



Aanrijtijd

Hiddes bestrijdt niet dat de aanrijtijd in sommige plaatsen stijgt door de sluiting van de post in Westerbork. "Maar het is een misverstand dat we in elke plaats de norm voor de aanrijtijd moeten halen. Die normen gelden als gemiddelde voor de hele regio. We halen nu 91 procent en proberen de 95 procent te halen."

Door: Hielke Meijer