Celstraf voor dreigen met speelgoedpistool in asielzoekerscentrum

De man bedreigde een medewerker met een speelgoedpistool (foto: archief RTV Drenthe)

AALDEN - Een 19-jarige asielzoeker die een medewerker van het asielzoekerscentrum in Aalden bedreigde met een speelgoedpistool, moet een week de cel in.

Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De rechter noemde de zaak ernstig omdat, ondanks dat het gaat om een speelgoedpistool, medewerkers van een azc in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.



De bedreiging vond vorig jaar december plaats in het azc. De 19-jarige man stond achter een raam en keek de medewerker twee minuten lang indringend aan. Daarna liep hij weg en kwam later terug met het speelgoedpistool.



Trekker overhalen

De 19-jarige man zette het speelgoedpistool tegen zijn eigen hoofd en wees daarna met het pistool naar de medewerker. Ook deed hij net of hij de trekker over ging halen. De medewerker voelde zich bedreigd en vroeg collega’s om hulp.



Gevangenisstraf

Ondanks dat het gaat om een speelgoedpistool vindt de officier van justitie dat dit bedreigend over kan komen. Ook omdat er meerdere incidenten zijn geweest waarbij de man zich provocerend gedroeg naar de medewerker toe.



De man woont op dit moment in Duitsland.